Voertuig in kanaal; man springt in water om inzittenden te helpen

Bij een verkeersongeval vanmiddag in Suriname, waarbij een voertuig met inzittenden in het water van een kanaal in de omgeving van Coronie terecht kwam, zijn de inzittenden gered door een voorbijganger die alert reageerde.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het voertuig reed vanuit Nickerie richting Coronie. Omstreeks 17.30u zou het voertuig in een kanaal terecht zijn gekomen. De man sprong in het water en bood de inzittenden direct hulp.

Direct daarna werden de Surinaamse politie en brandweer ingeschakeld. De redactie verneemt dat de man die meteen hulp bood meneer Kartopawiro is uit Nickerie.

Nadere berichtgeving volgt.