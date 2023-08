Bestuurder valt in slaapt en crasht tegen oplegger

Deze Toyota Ractis is zondagochtend gecrashed tegen een oplegger op een perceel aan de Bomapolder Serie 2-3.

De bestuurder ramde eerst een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname en raakte vervolgens met de wagen van de weg.

Naar zeggen van automobilist viel hij in slaap en verloor de controle over het stuur. Hij was alleen in de auto en bleef ongedeerd.

Het voertuig raakte zwaar beschadigd. De politie kreeg de melding van het ongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De wagen is door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.