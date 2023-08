VIDEO: Man steelt telefoon van arts met babbeltruc

Een arts van de Huisartsen Spoedpost Paramaribo is afgelopen nacht slachtoffer geworden van een babbeltruc. Een nog onbekende man is met de mobiele telefoon van de dokter ervan doorgegaan.

De dief kwam de spoedpost in Suriname binnenwandelen en gaf aan nodig te moeten bellen omdat zijn eigen telefoon leeg was. Naar zijn zeggen lag zijn vrouw ernstig ziek in het RKZ en moet hij er met spoed heen.

De behulpzame en welgemeende dienstdoende arts bood de man hulp aan en gaf hem zijn telefoon om te bellen. De dief liep vervolgens ermee uit de spoedpost en keerde niet meer terug.

Het voorval is vastgelegd door een beveiligingscamera. De dief wordt gevraagd om de telefoon terug te bezorgen, anders zal er aangifte tegen hem gedaan worden.

Hieronder het vastgelegd beeld.