Jonge artiest RichKidd HFB doodgeschoten in Frans-Guyana

In buurland Frans-Guyana is de jonge artiest RichKidd HFB in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 augustus doodgeschoten. Dit zou rond 04.00u gebeurd zijn in de buurt van een club, in het oude centrum van Kourou.

De hulpdiensten kregen rond bovengenoemd tijdstip een melding dat er op een persoon was geschoten. Bij aankomst konden de hulpdiensten alleen het overlijden van het slachtoffer bevestigen. Hij was in de borst geschoten.

Volgens Frans-Guyanese media zou zijn dood te maken hebben gehad met een gebeurtenis een paar uur eerder tijdens een event in een discotheek, niet ver van waar hij werd neergeschoten. Wat er exact is gebeurd moet het onderzoek van de gendarmerie uitwijzen.

RichKidd HFB was bekend in Suriname en Frans-Guyana. Samen met Fuure en Miero had hij net voor zijn dood nog een clip uitgebracht van het nummer ‘Do or Die’ dat hieronder te zien is. Hij zou komend weekend optreden bij de overdekte markt van Fortuna Ringuet op het event ‘Welcome Suriname’.

Op social media wordt door familie, vrienden en fans met grote verslagenheid gereageerd op de dood van de jonge artiest.