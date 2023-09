Oude vete mondt uit in bedreiging met de dood

De politie van het bureau Paranam heeft op dinsdag 19 september 2023 de verdachte S.S. (35) ter zake bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht aangehouden. Het slachtoffer deed van vermelde strafbare feit aangifte bij de Surinaamse politie.

Naar zeggen van de aangever hadden hij en de verdachte S.S. een oude vete. Toen de twee mannen kwamen elkaar op zondag 17 september 2023 aan de Kokos Dam in het ressort Paranam tegenkwamen, bedreigde S.S. de aangever met een jachtgeweer te zullen doodschieten.

Na de aangifte werd de verdachte S.S. door de politie ontboden. Toen hij zich op 19 september 2023 op het politiebureau heeft aangemeld, werd hij direct in de kraag gevat. Bij een ingesteld onderzoek in de woning van de verdachte is er geen wapen aangetroffen, meldt het Korps Politie Suriname.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte S.S. door de politie in verzekering gesteld.