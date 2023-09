Zinaida brengt pangi’s heel Nederland rond in kinderwagen

De 34-jarige Zinaida Weimans-Huur uit Utrecht is onlangs gestart met De Pangi Boetiek en timmert flink aan de weg. Drie jaar geleden kwam ze uit Suriname en ze is vast besloten met haar pangi bedrijf in Nederland te groeien.

Om dit te realiseren gaat ze heel Nederland rond met haar lenden/omslagdoeken. En dat doet ze op een bijzondere manier: ze gaat met de pangi’s in een kinderwagen rond om op braderieĆ«n te verkopen. Dat doet ze met het openbaar vervoer omdat het goed geregeld is in Nederland en ze geen geld heeft om een auto te kopen.

“This is the real deal voor de mensen die denken dat alles vlekkeloos gaat. Nope je gaat moeten opofferen om te komen waar je wilt zijn en alles op alles zetten. Straks wanneer het gaat dan weet je dat ik er super hard voor heb gewerkt. Dit is hoe ik begin, Watch me grow!!“, zegt ze hierover op haar Facebook pagina.

In gesprek met de redactie van Waterkant.Net vertelt de hardwerkende onderneemster dat ze pas drie jaar noodgedwongen in Nederland is; haar 6-jarig zoontje moest naar Nederland voor behandeling. Op YouTube promoot ze de Surinaamse cultuur via haar eigen kanaal: