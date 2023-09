Na uitverkochte Paas en Pinkster edities dit jaar, is BORGOE meets PARBO op zaterdag 14 oktober 2023 weer terug in 3 area’s van de Maassilo Rotterdam. Op het grootste Surinaamse Indoor festival van Nederland wordt het weer supergezellig met de leukste artiesten, bands en dj’s! En het wordt een speciale editie want ook VOLTAGE⚡ is erbij met een geheel eigen stage en area. Dit mag je dus zeker niet missen!

Gewone kaarten zijn op de dag zelf 35 euro, maar in de voorverkoop kun je nu nog voordelige kaarten vanaf 20 euro halen hier via Eventbrite. Het gaat weer hard, dus wacht niet te lang. Regel je kaarten vandaag nog via borgoeparty.nl en kom genieten van:

Frenna | La Rouge | Passion | Surprise Guest | Kalibwoy | Andy Safado | Jayh Martina | DJ Jah | Latu | Don James | Gilly Gonzales | Rockefellababe | Shann | Charissa Jong | Voltage Soundsystem | MC D-jay and more…

BORGOE meets PARBO Indoor Festival

Zaterdag 14 oktober 2023

Van 23.00u – 05.00u

Maassilo Rotterdam

www.borgoeparty.nl

Toegang: 18 jaar (ID verplicht!)

Info: WhatsApp 06 45971543