Minister Somohardjo krijgt ernstige waarschuwing van president voor neerhalen mediahuizen

President Chandrikapersad Santokhi heeft woensdag minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken ontboden op het Kabinet van de President. Dit naar aanleiding van de uitspraken van de minister gedaan te Commewijne op 9 augustus in verband met de viering van de Dag der Inheemsen en de herdenking van 133 jaar Javaanse Immigratie in Suriname. Dit meldt het Kabinet in een verklaring.

De president heeft bij het gesprek zijn afkeuring over de uitlatingen van de minister uitgesproken en hem hierbij ook gewezen op het gegeven dat deze getypeerd kunnen worden als niet gefundeerde toespelingen met een racistisch karakter richting de mediahuizen Radio 10 en De Ware Tijd Suriname.

Het handelen van de minister staat haaks op het grondrecht van vrijheid van vrije meningsuiting en de persvrijheid, en bovendien zeer incorrect naar de 2 mediahuizen en de Surinaamse samenleving toe.

De minister is ter zake zijn handelingen dan ook ernstig gewaarschuwd en hij is tot slot geadviseerd om zijn excuses aan te bieden aan Radio 10 en De Ware Tijd.

De regering hecht groot belang aan het beschermen en bevorderen van een open en inclusief klimaat waar verschillende stemmen en opvattingen vrijelijk kunnen worden geuit, met respect voor elkaar. Respect voor elkaar, ook in de communicatie, wordt als essentieel geacht voor een gezonde en progressieve samenleving.

