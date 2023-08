Vader Somohardjo springt in de bres voor zoon Bronto: “Hij is ook mens”

“Bronto is minister, maar hij is ook mens”, zegt Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL) naar aanleiding van de manier waarop zijn zoon Bronto Somohardjo heeft uitgehaald naar de Ware Tijd en Radio 10. De kritiek op de handelingen van zijn zoon, die ook minister van Binnenlandse Zaken is, vindt de PL-voorzitter onterecht, omdat het naar zijn zeggen gaat om de manier waarop zijn zoon door het radiostation en het nieuwsblad is behandeld.

“Persvrijheid mag, maar ook ik heb recht om mijn mening vrij te uiten. We zijn strijders; unu ne suku trobi, maar unu ne lon gi trobi”, benadrukte de politicus zondag in het programma Welingelichte Kringen. Volgens Somohardjo heeft hij ook een eigen radio en tv station en daar blijkt dat deze handelingen van de BIZA-minister juist positief vanuit de gemeenschap zijn ontvangen.

De PL-voorzitter vindt dat zijn zoon zwaar door bepaalde media wordt aangevallen. Hij betreurt het vooral dat deze aanval ook uit de kant van de Ware Tijd is gekomen, omdat de oprichter van dit nieuwsmedium, Cyril Jong Tjien Fa, zijn beste vriend is geweest.

“Ik wenste nu dat Cyril nog in leven was. Dan zou dit nooit gebeuren. Het zou gecorrigeerd worden”, aldus Somohardjo. Volgens de PL-voorzitter is het zijn missie om de eenheid onder de Javanen te bevorderen. “Wij willen gelijk behandeld worden”, stelde hij. Somohardjo gelooft niet dat de groei van de PL afhankelijk zal zijn van de Ware Tijd.

Somohardjo vindt overigens ook dat er helemaal geen sprake is geweest van het censureren van het lied ‘Lobi Sranan’ tijdens de viering van Javaans Nieuwjaar op het Onafhankelijkheidsplein. Naar zeggen van de PL-topman zijn er inderdaad vooraf afspraken met de zanger Maroef Amatstam gemaakt over dit lied, omdat het om een feestdag ging. Het lied ‘Lobi Sranan’ zou dus niet gepast zijn op zo een dag.

“Censureren wil zeggen dat het lied niet nergens mag worden gezongen. Mi tak nee meneer Maroef, no singi a poku dati. Na wan friyari-oso. A no wan dede-oso”, stelde hij. Overigens vindt de PL-voorzitter dat er niets mis is wanneer andere mensen dit lied afspelen. Alleen moet dat niet gebeuren op een podium waar artiesten door hem worden betaald. Want dan mag hij wel voorwaarden stellen.