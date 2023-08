Zoon vp Brunswijk aangehouden in zaak verduistering graafmachine

De 31-jarige Pascal van G., zoon van vicepresident Ronnie Brunswijk, is woensdag door recherche Oost Suriname aangehouden en in verzekering gesteld in de zaak van verduistering van een graafmachine.

De in beslag genomen Caterpillar graafmachine model 320D ter waarde van 249.500 euro is vorige maand verdwenen bij politie Albina. Dit gebeurde op 23 mei 2023.

“Een politiefunctionaris die de graafmachine in beslag nam kan geen zinnig antwoord geven met betrekking tot het verdwijnen hiervan”, gaf advocaat Derrick Veira eerder aan de redactie van Waterkant.Net te kennen.

“Gebleken is dat de politiefunctionaris de graafmachine in bewaring heeft gelaten bij ene P. die als notoir onbetrouwbaar bekend staat”, zei de advocaat toen. Uit bekomen informatie is gebleken dat de 31-jarige in Frans-Guyana geboren Pascal van G., zoon van vp Brunswijk, ervan verdacht wordt deze graafmachine te hebben doorverkocht.