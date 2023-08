Minister Ori: “Tot nu toe al 100 bezwaarschriften binnen gehad”

Ouders in Suriname die het niet eens zijn dat hun kinderen na het 10e leerjaar verplicht worden om naar het beroepsonderwijs (BGO) te gaan, kunnen volgens MINOWC-minister Henry Ori tot 18 augustus een bezwaarschrift indienen.

“We hebben een bezwaarschriftenprocedure tot 18 augustus en ouders mogen reageren op dat soort zaken. Dat betekent dat vanaf het 18e een commissie gaat kijken naar al die verschillende bezwaren. Als het schooladvies dan werkelijk veranderd moet worden, dan gaat het naar de scholen. Het bezwaar kon getekend worden via de mail of de school”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Ori meent dat het ministerie tot nu toe al 100 bezwaarschriften heeft binnen gehad. Er wordt eraan gewerkt om in de komende weken voor iedereen een oplossing te vinden.

De minister stelt dat er bij ouders en leerlingen een zekere bezorgdheid is, omdat er een bepaald negatief beeld bestaat als kinderen naar het beroepsonderwijs gaan. “Want dan ben je dom of je deugd niet. Maar dat is gewoon niet waar. Suriname heeft meer technische mensen, beroepsgeoriënteerde mensen nodig. Daarom moeten we het beroepsonderwijs een nieuwe waardering geven. Die mogelijkheden zijn er en we gaan steeds meer mensen stimuleren om naar algemeen vormend, maar ook naar het beroepsonderwijs te gaan”, aldus de minister.