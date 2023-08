Moeder van ‘Powisie’ aangehouden door Narcotica Brigade

Jane C., die afgelopen weekend werd aangehouden door de politie in Suriname, is de moeder van de bekende ‘Powisie’. Jane, die ook in de media kwam nadat haar zoon de door de Surinaamse politie was beschoten, is aangehouden en in verzekering gesteld in verband met een onderzoek tegen haar.

Enkele maanden terug meldde een man zich aan bij de politie en gaf te kennen dat hij onderdruk werd gezet en gedwongen werd om hasj naar het buitenland te smokkelen. De man zag zijn kans schoon om te vluchten en stelde de politie op de hoogte over de strafbare feiten.

Gaande het onderzoek door de Narcotica Brigade werd de naam Jane genoemd in de zaak. De verdachte werd opgespoord aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na te zijn voorgeleid werd Jane in belang van het verdere onderzoek in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.