Vrouw die drugssmokkelaars ronselt aangehouden

Leden van de Narcotica Brigade in Suriname hebben afgelopen zaterdag een vrouw aangehouden, die smokkelaars ronselt om drugs naar het buitenland te vervoeren.

Het gaat in deze om de verdachte Jane C. Ze werd voor een winkel aan de Slangenhoutstraat in Paramaribo, door de sterke arm aangehouden.

C. wordt verdacht een van de opdrachtgevers te zijn om anderen drugs te laten smokkelen naar het buitenland. In deze zaak is reeds een verdachte aangehouden en in verzekering gesteld.

Hangende het onderzoek blijft Jane in verzekering gesteld.