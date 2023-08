Miracle Adillah winnaar van de 37ste Rotary VOS Student Excellence Award

De Rotary Club of Paramaribo Central (RCPC) heeft op dinsdag 8 augustus j.l. de VOS-best geslaagden in het zonnetje gezet tijdens de Student Excellence Awards. Het is de 37ste keer dat RCPC deze award uitreiking doet. Dit jaar hebben 18 studenten van de VWO en HAVO scholen uit heel Suriname deelgenomen aan dit jaarlijks terugkerend evenement.

Ook de schoolgemeenschappen uit Moengo en Nickerie waren vertegenwoordigd. Met dit initiatief beoogd de Rotary Club of Paramaribo Central de schoolprestaties van onze jonge Surinamers te bevorderen. De top 3 bestond uit Miracle Adillah van het Alph Beta Vrije Atheneum, Arav Debisarun van het VWO4 en Megan Fernandes van de AMS.

Miracle Adillah werd door een jury bestaande uit Rotarians van de hosting club en Rotaractors van de Rotaract club of Genesis als winnaar gekozen.

Om deel te nemen aan dit evenement moest de student de bestgeslaagde zijn van zijn of haar school. Op 5 augustus 2023 hebben deze bestgeslaagden hun mondelinge presentaties online gehouden voor de jury. Op basis van 5 vooraf vastgestelde criteria (Excellence; Ambassadorship; sociale- culturele- en sportactiviteiten) heeft het panel van rotarians en rotaractors ‘The best of the best’ uitgekozen.

Er werd gelet op een positieve instelling, een gezonde levensstijl, een goede studieplanning en timemanagement. Daarbij zijn belangrijk het respecteren van waarden en normen in de samenleving, de ondersteuning van de directe omgeving, met name het gezin om zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen te hebben. Belangrijk is een voorbeeld voor anderen te willen zijn, een goede balans tussen inspanning (studie) en ontspanning te vinden en oog te hebben voor de behoefte aan ondersteuning van je medestudenten en anderen.

Door middel van de projecten en de verschillende areas of focus tracht de Rotary Club of Paramaribo Central het jaarthema van Rotary International voor 2023 -2024 ‘Create hope in the world’ invulling te geven. De Rotary Club of Paramaribo Central vindt het belangrijk dat talent en excellentie bij de jongeren worden erkend en gestimuleerd.

De groep die nu beloond is geworden, dient meteen als stimulans en motivatie voor de volgende groep studenten en generatie. Tevens komen de vruchten hiervan de gehele gemeenschap ten goede, zegt de heer Manoj Parsan, zijnde de President van Rotary Club of Paramaribo Central.