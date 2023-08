Man die Guyanees fatale steekwonden toebracht mogelijk gevlucht naar Guyana

In de zaak waarbij een 26-jarige man afgelopen vrijdag het leven heeft gelaten nadat hij gestoken werd in het district Commewijne, is de identiteit van de dader bekend bij de autoriteiten. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Het slachtoffer is de Guyanees Radjes Persaud. Hij werd gestoken door ene K., die volgens de Surinaamse politie vermoedelijk met zijn vriendin zal zijn uitgeweken naar Guyana. Aan de aanhouding van deze verdachte wordt gewerkt.

Persaud werd door K. gestoken bij een vechtpartij voor een inrit. Ondanks de verwondingen stapte hij in zijn voertuig en reed weg. Kort hierna belandde hij deels met zijn auto in de langs de weg lopende goot. De gewonde man stapte uit, liep terug naar de plaats van het gebeuren, maar zeeg ter plekke neer.

Een vriend bracht hem naar de RGD poli te Meerzorg, maar kort voor aankomst liet het slachtoffer het leven.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Persaud door de politie in beslag genomen. Ook het voertuig van het slachtoffer is hangende het onderzoek gesleept naar het politiebureau.