Man gestoken in hals na ruzie; belandt met auto in goot en overlijdt kort daarna

Een 26-jarige man is vrijdagavond rond 23.30u op de RGD poli van Meerzorg komen te overlijden. Hij was kort daarvoor in zijn halsstreek gestoken, nadat hij met twee mannen in een woordenwisseling was geraakt aan de Commissaris Roblesweg in Suriname.

Vernomen wordt dat de man in kwestie omstreeks 22.00u van huis vertrok met de bedoeling enkele vrienden op te halen te Nieuw-Amsterdam. Daar aangekomen raakte hij in een discussie met twee mannen welke uitmondde in een vechtpartij.

Daarbij werd hij door een van de mannen met een mes gestoken in zijn halsstreek. Het slachtoffer stapte gewond in zijn auto en reed naar huis. Daar aangekomen kwam hij voor de woning met zijn voertuig in de goot terecht.

Hij wist uit het voertuig te stappen maar zeeg neer op zijn erf. Hij werd door zijn familie snel naar RGD-poli gebracht, alwaar hij kwam te overlijden. Waarover de ruzie ging is niet bekend. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.

Het lichaam van de man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. De politie van Commewijne is belast met het onderzoek.