Minister Emanuël betuigt steun aan Asinga

Minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport in Suriname (ROS) heeft op zondag 13 augustus in een telefoongesprek met Tommy Asinga namens de regering en de Surinaamse samenleving haar morele ondersteuning betuigd aan de atleet Issamade Asinga.

Tommy Asinga, een Surinaamse oud-atleet, is de vader van Issamade, die enkele weken terug namens Suriname furore maakte op de atletiekbanen in São Paulo, Brazilië en op de 100m en 200m goud won in zijn debuutoptreden voor Suriname. Ondertussen heeft de Surinaamse Atletiek Bond (SAB) bekendgemaakt dat de veelbelovende atleet positief is getest op een verboden stimulerende middel en voorlopig is geschorst.

In zijn urine zijn sporen ontdekt van verboden supplementen. De minister heeft in het onderhoud met vader Asinga de gevoelens van Suriname kenbaar gemaakt en aangegeven dat het hele land geschokt is door het nieuws rond zijn zoon. “Maar we laten het hoofd niet hangen en blijven als een man achter Issamade staan”, aldus de ROS-minister.

Dinsdag aanstaande komt het resultaat vrij van een tweede test uit een B-sample. De vader zegt het zeer op prijs te stellen dat er vanuit de regering de nodige attentie wordt gegeven aan deze case. “Als land blijven we de ontwikkelingen volgen en we zullen de familie Asinga blijven schragen in deze moeilijke tijden”, aldus de bewindsvrouw van ROS.

Issamade plaatste op Instagram een verklaring waarin hij onder andere zei dat het gaat om een minieme en bijna te verwaarlozen hoeveelheid van het verboden middel dat in zijn urine is aangetroffen.

“Er is 0,2 nanogram per milliliter aangetroffen. Ter vergelijking: een korreltje zout is 58500 nanogram. Mijn team en ik zijn ons ervan bewust dat de volgende generatie atleten naar mij opkijken. Ik zou hun daarom nooit bewust teleurstellen. Aangezien ik aan een historisch seizoen bezig ben, ben ik ermee akkoord gegaan om deel uit te maken van de groep atleten die regelmatig getest wordt. Ik respecteer het proces van de Athlete Integrity Unit (AIU) en zal mijn medewerking blijven verlenen tot wij erachter komen wat er gebeurd is. De AIU is ermee akkoord gegaan om mijn B-staal te testen voordat het WK van start gaat en tot dan blijf ik standvastig wachten”, aldus de verklaring.