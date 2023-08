‘Libi kon tranga now’ voor derde week nummer 1 bij Radio 10

‘Mi lobi Sranan’ – ‘Libi kon tranga now’ van wijlen Ragmad Amatstam wordt steeds op meer plaatsen, evenementen en feesten afgespeeld en/of gezongen. Het nummer staat voor de derde week op nummer 1 bij Radio 10 Magic FM in Suriname.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft deze week flink uitgehaald naar Radio 10 en de Ware Tijd (dWT). De bewindsman zei dat de mediahuizen een hetze tegen hem zijn begonnen nadat hij tijdens de viering van Javaans Nieuwjaar Maroef Amatstam zou hebben verboden om het lied volledig te zingen op het Onafhankelijkheidsplein.

Volgens Somohardjo heeft Radio 10 het nummer tot een hit gemaakt ter ere van hem en dWT heeft hem en Javanen in een artikel voor dom uitgemaakt. De bewindsman ging zelf over om Radio 10 en dWT tot waardeloze mediahuizen en racisten te noemen.

Voor een grote menigte uitte de minister zijn misnoegen over dWT omdat er volgens hem een artikel was verschenen met de titel ‘Domme Bronto en Javanen‘. Volgens Somohardjo heeft dWT met deze titel het hele Javaanse volk beledigd en volgens hem zou het medium dat doen omdat het om Javanen gaat.

Opmerkelijk is dat Bronto erop hamert en steeds herhaalt dat dWT het heeft over ‘Domme Bronto en Javanen‘. Ook in een gesprek dat hij vrijdag had met D-TV herhaalt hij dat dWT heeft geschreven ‘Domme Bronto en Javanen‘ en zo het woord Javanen en dom in één zin noemt.

Jammer genoeg corrigeert de D-TV reporter hem niet, want de waarheid is natuurlijk anders. De titel van het artikel in de krant is namelijk ‘Domme Bronto en BOZE Javanen‘. Boze Javanen dus en geen domme Javanen. Nergens in het artikel van dWT wordt geschreven of gesuggereerd dat Javanen dom zijn. Wel dat ze boos zijn.

Het is dus een domme uitspraak van Bronto, dat dWT zou hebben geschreven dat Javanen dom zijn. Misschien is dat de reden dat dWT in haar weekend editie nog een artikel schreef met de titel ‘Heel domme Bronto slaat door‘.

Radio 10 Magic FM distantieert zich in een verklaring van de aantijgingen van de politicus en benadrukt dat het medium op geen enkele manier discrimineert. Het bedrijf doet een beroep op regeringsfunctionarissen om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid en het gewicht van hun uitspraken zeker als die ongegrond en in strijd zijn met de waarheid.