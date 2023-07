Sumanta’s moeder: “Dit kan ik niet verwerken en zal ik meenemen naar mijn graf”

Afgelopen maandag diende het hoger beroep in de zaak, waarbij de 22-jarige Sumanta Bansi uit Suriname in februari 2018 in Nederland om het leven werd gebracht. De verdachte Manodj B. werd in de zomer van 2022 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. De verdachte ging tegen deze uitspraak in beroep.

De verdachte beweerde dat er een ruzie was geweest op de bewuste avond in februari 2018. Hij beweerde dat hij Sumanta uit zelfverdediging had neergestoken nadat zij hem eerst met een mes had aangevallen, en haar vervolgens had begraven op een industrieterrein.

Het Openbaar Ministerie heeft tijdens het behandelen van het hoger beroep op maandag 10 juli 2023 opnieuw een gevangenisstraf van 15 jaar geëist tegen de 43-jarige man uit Hoorn. De advocaat van de verdacht blijft erbij dat B. handelde uit zelfverdediging. Het hof doet op maandag 11 september uitspraak.

Sumantas moeder Sharmila Nanda, die haar dochter in Suriname heeft begraven, is vanuit Paramaribo naar Nederland overgekomen om de zaak bij te kunnen bijwonen en een nabestaandenverklaring voor te lezen (video onder). De woorden van de hevig geëmotioneerde Nanda gingen in het Gerechtshof in Amsterdam door merg en been.

Ze richtte zich tot de verdachte Manodj B. “Jij, moordenaar, je bent verantwoordelijk voor een dubbele moord”, waarmee ze verwees naar de zwangerschap van haar dochter. De 15 jaar cel die werd geëist is “veel te weinig voor de duivel”, vindt moeder Sharmila. “Het blijft zwaar en het zal voor de rest van mijn leven zwaar blijven. Dit kan ik niet verwerken en zal ik meenemen naar mijn graf”, zei ze: