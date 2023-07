Kwaku festival komend weekend van start in Amsterdam

Komend weekend gaat in Amsterdam weer het Kwaku Summer Festival van start. Vier weekenden, van 15 juli t/m 6 augustus gezelligheid, lekker eten en vele optredens.

Zo zijn er dit weekend optredens van o.a Kenny B, Kater Karma, Jonna Fraser, Sevn Alias, Bokoesam, ADF Samski, Delany, Vals bezig, Combinatie XVI, Bigi Sma dey, Swit’Firie, Ghabiang Boys, Shiwa en nog vele andere.

Het Kwaku festival wordt sinds 1975 bijna elk jaar tijdens een aantal weekeinden in de zomer gehouden in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost. Het is van origine een Surinaams festival, maar het heeft zich ontwikkeld tot een multicultureel festival.

Het festival is ontstaan in 1975 als voetbaltoernooi, georganiseerd door Stichting Jongeren Centrum Kwakoe. Het speelde zich aanvankelijk af op de sportvelden van SV Bijlmer, op de locatie van het huidige Bijlmerplein in Amsterdam Zuidoost.

In 1983 verhuisde het festival naar de huidige locatie in het Nelson Mandelapark dat in die tijd Bijlmerpark heette