Criminelen overvallen slijterij; laten slachtoffers gekneveld achter

Vier gemaskerde criminelen hebben in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.00u een overval gepleegd op een slijterij aan de Magentakanaalweg in Suriname.

Vernomen wordt dat ten tijde van de roofoverval een moeder, zoon en een nichtje in het pand aanwezig waren. Ze werden overrompeld en gekneveld achtergelaten.

De buit betreft 63.000 SRD, sieraden, mobiele telefoons en belangrijke documenten.

De daders zijn via het balkon het hoogbouw pand binnengedrongen. Ze hebben de slachtoffers in hun slaap overmeesterd en beroofd. Na de daad werd de politie van Santo Boma ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De zoon liep een verwonding op in zijn gelaat.

De melding kwam in eerste instantie bij de Surinaamse politie binnen als een inbraak. Ter plaatse vernam de sterke arm dat het om een overval gaat. Aan de opsporing van de verdachten wordt gewerkt.