Brunswijk: “Ik had gedroomd dat mensen uit Afrika mij zouden komen bekronen”

Vice-president Ronnie Brunswijk stelt dat hij reeds lang voordat hij gekroond werd tot ‘King of Afro Suriname Heritage’, bezig was om de nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen in Suriname bij elkaar te brengen. De tweede man van het land was woensdag in traditionele Afrikaanse kleding, compleet met een met goud gedecoreerde hoofddeksel, aanwezig in het regeringsgebouw om leiding te geven aan de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

“Ik heb zelf met de NPS georganiseerd naar Mapane om de eenheid bij de Afro-Surinamer te brengen. In ieder geval, wat gebeurd is is historisch. Ik ga niet zeggen dat het mijn droom was. Ik heb gedroomd dat het zou gebeuren en dat mensen uit Afrika zouden komen om mij te bekronen. En dat is gebeurd”, stelde de ABOP-topman. Hij ontkent dat er staatsmiddelen zijn ingezet voor deze ceremonie. Naar zeggen van Brunswijk is alles zelf bekostigd. De meeste middelen komen van het goudmijnbedrijf Robruns NV, waarvan Brunswijk eerder eigenaar was. Nu wordt deze zaak gedraaid door zijn zoon. Daarnaast zijn er ook andere sponsors geweest.

Brunswijk stelt dat er echter een verkeerde veronderstelling onder de Surinamers is gaan leven, die nu denken dat hij baas is van alle mensen binnen het traditioneel gezag. Mensen moeten de bekroning volgens hem gewoon zien als een grote waardering naar de Afro-Surinamers toe. Er zullen nu wel brieven uitgaan naar de verschillende Afro-organisaties om te praten over de bundeling.

“Men wil de weg openen dat de diaspora in Suriname weer met Afrika ge-connect wordt. Ik heb ook heel goed met ze gesproken over de samenwerking met Suriname. Ik moet ervoor zorg dragen dat er een connectie komt en dat ga ik ook doen”, aldus de politicus. Er zal naar zijn zeggen op verschillende gebieden samengewerkt kunnen worden met Afrika. Brunswijk voegde eraan toe dat er ook een heleboel rijke Afrikaanse landen zijn, maar dat Suriname geheel onbekend bij hun is. Het eerste wat Brunswijk in zijn nieuwe functie zal realiseren, is rechtstreekse vluchten organiseren naar Ghana en Nigeria.

De ABOP-voorman benadrukt dat er helaas personen zijn die hem deze eer niet gunnen. Hijzelf is wel heel trots op zichzelf. “Natuurlijk, Brunswijk moet deze eer niet krijgen. Ik wil al die mensen zeggen dat ik geen enkele eer van niemand wil. Bij sommige werk is er soms iemand speciaal geroepen om dat te doen. Als je het niet wilt waarderen, maar de heer zegt dat het moet, dan zal dat gebeuren”, aldus de vicepresident.