Alleenstaande man overmeesterd, beroofd en gekneveld achtergelaten in woning

Een alleenstaande 65-jarige man in Suriname kreeg in de nacht van maandag op dinsdag de schrik van zijn leven toen twee gewapende criminelen voor hem in zijn slaapkamer stonden. Dit gebeurde aan de Tjon A Kietweg.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de benadeelde dat hij rond 04.00u gestommel hoorde. Hij schrok hierdoor wakker en nam een kijkje. Bij het schuifraam van zijn slaapkamer stonden twee gemaskerde mannen van wie een gewapend was met een vuistvuurwapen.

De bewoner werd meteen overrompeld. De daders hebben daarna de handen van het slachtoffer met een riem achter zijn rug vastgebonden. Vervolgens werd zijn mond gepropt met een kussensloop. Hierna zochten de criminelen naar goud en geld. Ze gaven aan dat de ex-vrouw hen stuurde om geld en sieraden te halen.

Het slachtoffer had 5.000 Surinaamse dollars in zijn auto welke door de daders zijn meegenomen. Ook werd een halsketting van 18 karaat en twee ringen werden weggenomen.

Na de daad zijn de daders via de schuifdeur weggerend. Ze stapten in een grijze auto en reden weg.

De politie in Livorno werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Het slachtoffer bleef ongedeerd.