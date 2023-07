Jones: “Waarheidsvinding zal veel meer dienst leveren aan de samenleving dan veroordeling van Bouterse”

NDP-parlementariër Ebu Jones vindt het goed dat de rechtszaak rondom de 8 decembermoorden in Suriname zo zoetjes aan het einde nadert. Hij ziet echter geen enkel voordeel voor Suriname met het simpelweg veroordelen van hoofdverdachte Desi Bouterse, die ook voorzitter is van de NDP.

Overigens stelt de volksvertegenwoordiger dat een ieder binnen de paarse partij kan worden vervangen, met uitzondering van Bouterse. “Bouterse is Bouterse; niemand kan hem vervangen. Is een veroordeling überhaupt een einde van datgene waarmee we zitten als natie? Of zeggen we juist: waarheidsvinding zal veel meer dienst leveren aan de samenleving dan simpelweg een veroordeling”, aldus de politicus in het programma Bakana Tori.

Bouterse riskeert 20 jaar cel en onmiddellijke gevangenneming indien hij in hoger beroep ook door het Hof van Justitie wordt veroordeeld. De zaak zal op 31 juli worden voortgezet. Dan zal advocaat Irwin Kanhai dupliceren. Hierna volgt dan het laatste woord van de verdachten, waarna een datum bepaald kan worden voor het vonnis.

Jones stelt als jurist een aantal vraagtekens te hebben over het 8 decemberstrafproces. “Zodra er twijfel is, dan moet je anders ernaar kijken. Er mag geen enkele vorm van twijfel zijn”, stelt hij. Vandaar dat hij voorstander is van waarheidsvinding.