Kaars en bloemen geplaatst op tafel doodgestoken scholier

De Hendrikschool in Suriname rouwt om de dood van de 16-jarige leerling Jaïr Eduards als gevolg van zinloos geweld. Hij is dinsdag door de 15-jarige medestudent Joshua W. neergestoken bij een vechtpartij in het centrum van Paramaribo en is aan zijn opgelopen verwonding overleden.

Er is duidelijk een leegte te merken in zijn klas. Een kaars en bloemen zijn als aandenken op zijn tafel in het lokaal geplaatst (foto).

Uit het voorlopige onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat de twee scholieren een oude vete met elkaar hadden. Ze kregen dinsdag wederom ruzie met elkaar, die uitmondde in een steekpartij aan de Henck Arronstraat.

Met een scherp voorwerp bracht Joshua zijn tegenstander een steekverwonding toe aan zijn linkerborst. Het slachtoffer zeeg neer op de grond waarna omstanders hem te hulp schoten. Met de ambulance werd de gewonde scholier afgevoerd naar de SEH van het Academische Ziekenhuis Paramaribo, alwaar hij bij aankomst het leven bleek te hebben gelaten.

De politie van het bureau Centrum deed na de melding van de steekpartij de plek aan voor onderzoek. De 15-jarige verdachte was inmiddels door een omstander staande gehouden en werd overgedragen aan de wetsdienaren. Het scherp voorwerp werd op de verdachte scholier aangetroffen en door de politie in beslag genomen.

De verdachte werd vervolgens ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.