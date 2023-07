Benny Miranda: “Bekroning Brunswijk krankzinnig; president moet ingrijpen om dit te stoppen”

BEP assistent-woordvoerder Bennie Miranda zegt dat de Grondwet van Suriname geen basis biedt om vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk tot koning te benoemen. “We kennen geen koningschappen in Suriname. Het is eigenlijk krankzinnig dat zoiets zomaar bedacht wordt. In Suriname kennen we de kapitein, basja, granman, de districtscommissaris en de president. Verder gaat het niet”, benadrukte Miranda donderdag in een interview op Culturu TV.

Hij meent dat president Chan Santokhi zou moeten ingrijpen om deze zogenaamde bekroning door een comit√© van de Trusteeship Council of the African Royal Kingdoms niet door te laten gaan. “Want straks gaan we horen dat de Staat ook nog een bepaald bedrag moet afdragen aan een soort koningshuis met fake prinsjes en prinsesjes. En dat is onrechtmatig en illegaal. We zijn toch niet gestoord in dit land? Suriname heeft nooit een koning gehad. De president en de DNA-leden moeten daarom ingrijpen”, aldus de politicus.

Officieel wordt de titel van Brunswijk dan Zijne Koninklijke Majesteit van de Afrikaanse diaspora in Suriname. Met de bekroning komt de taak om de Afro-Surinamers te gaan verenigen met name de Marrons en de Creolen.

De bekroning van Brunswijk wordt in Moengo Tapoe gedaan. Miranda vreest dat met deze stap van Brunswijk ook andere bevolkingsgroepen van Suriname hetzelfde pad zullen opgaan.

“Anders kunnen de Javanen in Tamanredjo morgen of overmorgen ook zeggen dat zij een koning blablabla gaan installeren. De mensen van Atjoni, Brokopondo, Sipaliwini en Gujaba kunnen ook volgende maand zeggen dat zij daar een koning gaan installeren. Het wordt dan een gekkenhuis. Ze zullen ons in Nederland en de hele wereld wel uitlachen. De president moet ingrijpen om dit te stoppen”, aldus de BEP-assistent woordvoerder.

Hij voegt eraan toe dat er ook geen koninklijke bloedlijn is waarop de ABOP-topman zich kan beroepen. Hij stelt daarom voor dat Brunswijk zijn koningschap liever in Ghana gaat realiseren, omdat deze koningschap wordt opgedrongen aan de Afro-Surinamers.

De BEP assistent-woordvoerder vermoedt dat Brunswijk zich laat bekronen vanwege het feit dat die weet dat hij geen president zal worden in 2025 en ook niet terug zal keren als vicepresident. Hierdoor kan hij toch een stukje legacy meenemen.

Ondertussen nodigt Brunswijk in een video ‘alla buskondee sma, ala foto sisa nanga foto bala‘ uit, om getuige te zijn van het grote moment zaterdag.