Gewonde na aanrijding tussen twee auto’s; veroorzaker reed zonder rijbewijs

Bij een verkeersongeval afgelopen dinsdag op de kruising van de Aburahoutweg en de Vredenburg serie A in Suriname, is één persoon gewond afgevoerd.

Het wit gelakte voertuig reed over de Aburahoutweg richting de Vredenburg serie A. Bij het afslaan ging het mis toen de bestuurder een voertuig dat reed over de Vredenburg te laat zag. Als gevolg hiervan vond er een aanrijding plaats.

De veroorzaker, een jongeman die niet in het bezit is van een rijbewijs, kwam daarbij met het voertuig in de goot terecht. De benadeelde automobiliste raakte gewond en werd met een ambulance naar de SEH vervoerd.

Door de klap raakte een stroompaal van het Surinaamse energiebedrijf EBS beschadigd. Als gevolg hiervan was er geen stroom in de buurt. EBS was heel snel ter plaatse om de storing op te heffen.

Het voertuig van de veroorzaker is in beslag genomen en de jongeman werd naar het bureau gebracht door de politie.