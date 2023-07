Man dood in auto aangetroffen in de omgeving van Moengotapoe

In een paadje langs de Oost-Westverbinding in Suriname, iets voorbij Moengotapoe, is een man vandaag dood aangetroffen in een auto. Het zou vermoedelijk gaan om de bestuurder van de auto.

Nadat de melding binnenkwam bij de politie van Moengo werd de plaats door de autoriteiten aangedaan. Daar werd de overleden man inderdaad aangetroffen in een witte auto. Uit zijn mond en neus zou er een spoor van bloed te zien zijn. Een arts stelde officieel de dood vast.

Tijdens het onderzoek van de Surinaamse politie werd duidelijk dat het zou gaan om een dertiger uit Papatam. Een familielid zou hebben verklaard dat de man gisteren van huis was vertrokken met onbekende bestemming.

De man zou al geruime ziek zijn en op verschillende momenten hebben aangegeven dat hij het leven niet meer zag zitten. Het vermoeden bestaat daarom dat er mogelijk sprake is van zelfmoord. Het onderzoek zal uiteindelijk moeten uitwijzen of dit werkelijk het geval is.