Minister Ramdin kondigt intentie aan om CAF-lid te worden

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft van gedachten gewisseld met Stacy Richards-Kennedy, de regionale manager van de Corporacion Andina de Fomento (CAF).

De CAF is een regionale ontwikkelingsbank, welke is opgericht in 1970 en telt momenteel 19 lidstaten uit Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Europa. De Surinaamse bewindsman heeft tijdens de deliberatie op donderdag 6 juli de intentie uitgesproken om toe te treden tot het financieel instituut.

Richards-Kennedy heeft aangeven dat de financiële instelling het stimuleren van duurzame ontwikkeling en regionale integratie door financiering van projecten in de publieke en private sector, als missie heeft. De nadruk wordt daarbij gelegd op connectiviteit met goede infrastructuur tussen de landen in de regio.

Het verlenen van technische samenwerking en andere gespecialiseerde diensten zijn onderdeel van de doelstellingen. Samen met 13 particuliere banken, is CAF een van de belangrijkste bronnen van multilaterale financiering en een belangrijk kennisinstituut voor de regio.

BIBIS-minister Ramdin is ingenomen met de doelstellingen van de bank. Derhalve heeft hij Surinames intentie uitgesproken toe te treden tot de CAF. De bewindsman merkt op dat het proces daartoe wordt ingezet. “De toetreding past in het beleid en de ontwikkelingsvisie van de regering. Er zullen vervolggesprekken worden gevoerd met de CAF”, aldus de regeringsfunctionaris.

De Surinaamse Caricom-ambassadeur Chairmè Haakmat-Konigferander is ook deelgenoot geweest van de gedachtewisseling met de CAF.