Stanley Menzo ontslagen als coach Chinese club Beijing Guoan

Stanley Menzo, oud trainer van het nationaal elftal van Suriname, is ontslagen als coach van de Chinese club Beijing Guoan. Dat meldt het staatspersbureau Xinhua.

Menzo werd in januari 2022 door de Surinaamse Voetbal Bond gecontracteerd als bondscoach van het Surinaams voetbalelftal. In augustus 2022 maakte hij bekend per 1 september te stoppen als bondscoach van Natio, vanwege een – naar eigen zeggen lucratief – aanbod uit het buitenland.

Eind augustus 2022 werd hij aangesteld als hoofdtrainer van het Beijing Guoan (foto), waar hij nu is bedankt. Volgens lokale media liggen tegenvallende resultaten aan zijn vertrek ten grondslag.

“We danken Menzo voor al zijn inzet voor de club en wensen hem en zijn familie al het beste voor de toekomst”, aldus de club in een verklaring. “Ik ga terug naar mijn gezin”, zei de trainer op Chinese televisie.