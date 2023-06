Obed Kanape: “Grote blunder bij uitzettingsprocedure Asawini”

De fractieleider van de ABOP, Obed Kanape, is niet van plan om zijn recente uitspraken over Regita ‘Asawini’ Edenburg terug te nemen. De politicus gaat nu zelfs een stapje verder en noemt Asawini een radicalist. Wel benadrukt Kanape dat er grote blunders zijn gemaakt bij de uitzettingsprocedure die door Surinaamse autoriteiten, waaronder ook partijgenoot tevens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, is opgevolgd.

“Als het aan mij lag, zou ik haar niet het land uitzetten. In mijn aanpak zou ik haar liever een ernstige waarschuwing hebben gegeven en haar gewoon in het land laten blijven. Uiteindelijk a Sranan-politiek nanga Sranan-gemeenschap emotioneel. Nu heeft men op zoveel verschillende manieren geprobeerd om die vrouw het land uit te zetten, maar men maakt zoveel grote blunders. Het is een grote blunder”, benadrukte Kanape in een interview met D-TV Express.

Hij stelt dat deze case één van de grootste lessen zal zijn op het gebied van internationaal recht. Kanape gelooft echter niet dat koppen zouden moeten rollen, omdat waar er gewerkt wordt er ook altijd fouten worden gemaakt.

Nadat Waterkant.Net enkele dagen terug een bericht publiceerde, waarin Kanape aangaf dat Asawini voor hem geen hero is, is de parlementariër vooral op sociale media flink onder vuur genomen. Kanape blijft erbij dat de zaken waarmee Asawini bezig was, niet door de beugel kunnen. Hijzelf ligt niet wakker van de kritiek. Ook maakt hij zich niet druk dat zijn kritische houding ervoor kan zorgen dat hij zijn zetel in het parlement in 2025 kan verliezen.