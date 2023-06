Obed Kanape: “Voor mij is Asawini geen hero!”

De fractieleider van de ABOP, Obed Kanape, zegt dat Regita ‘Asawini’ Edenburg geen schoonheidsprijs verdient voor de praktijken waarmee zij in Suriname bezig was. “Voor mij is Asawini geen hero!”, benadrukt de parlementariër.

Volgens Kanape moeten mensen oprecht zijn wanneer zij bezig zijn met een bepaalde strijd. Dat heeft hij helaas gemist bij de Nederlandse staatsburger Edenburg die naar zijn zeggen bezig was een eigen Staat voor de Saramaccaanse gemeenschap in Suriname te stichten.

Vooral het grondenrechtenvraagstuk zal volgens hem niet worden opgelost, wanneer het binnenland tot een aparte staat in Suriname wordt verklaard. Kanape schaart zich hiermee achter de verklaring van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

Ondertussen heeft de Nederlandse Ambassadeur Henk van der Zwan vrijdag ook gereageerd op deze kwestie. De diplomaat zegt de situatie onbegrijpelijk te vinden en stelt dat Surinaamse autoriteiten zich niet hebben gehouden aan de regels van het Verdrag van Wenen bij de uitzetting van Edenburg door de Nederlandse ambassade niet op de hoogte te stellen.

Nadat de zaak via de media werd vernomen, is er contact opgenomen met het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken (BIBIS) en is er per diplomatieke nota gevraagd wat er precies aan de hand is. Echter, tot op dit moment is er geen concreet antwoord vanuit de Surinaamse autoriteiten ontvangen. Wel heeft BIBIS laten weten dat Suriname alsnog uitgebreid zal reageren.

Van der Zwan fronst wel zijn wenkbrauwen over de verklaring van minister Amoksi waarbij zou zijn vermeld dat Edenburg een gevaar vormt voor de Surinaamse staatsveiligheid. President Chan Santokhi heeft ook een uitgebreide rapportage van Amoksi gevraagd om na te gaan of alles wel volgens de juiste procedures is geschied.