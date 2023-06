Ingesloten dronken politieman door arrestanten mishandeld in cellenhuis

De 30-jarige Surinaamse politieagent K.P. die zondag in beschonken toestand een frontale aanrijding veroorzaakte en daarna de benadeelden heeft mishandeld, is zondag na afstemming met het Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.

Hij werd in het cellenhuis van Politie Santo Boma mishandeld door gedetineerden en moest daarna medisch behandeld worden bij de SEH. De agent is daarna overgebracht naar het politiebureau te Leiding.

Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de benadeelde 40-jarige bestuurder S.N. samen met zijn echtgenote en twee kinderen over de Pandit Paltan Tewariweg reed. Bij die gelegenheid kwamen zij in een frontale botsing met een ander voertuig dat uit tegengestelde richting kwam en op de rijhelft reed van S.N. terecht kwam.

De veroorzaker K.P. die onder invloed van alcohol bleek te zijn, ging tekeer tegen de benadeelden, wat uitmondde in een vechtpartij. K.P. sloeg de vrouw van S.N. zodanig dat zij het bewustzijn verloor en niet aanspreekbaar was. De vrouw moest als gevolg hiervan medisch behandeld worden meldt het Korps Politie Suriname.

Naar zeggen van de zoon van het slachtoffer heeft K.P. zijn moeder met zijn dienstwapen geslagen. Het dienstwapen is noch op de veroorzaker, noch in zijn voertuig aangetroffen.

Het lukte de wetsdienaren om K.P., die dusdanig tekeer ging, in de boeien te slaan en over te brengen naar het politiebureau. Hij weigerde zich op het politiebureau aan een alcoholtest te onderwerpen. Hangende het onderzoek is het rijbewijs van de veroorzaker ingevorderd, waarna hij ter ontnuchtering was opgehouden.

Nadat K.P. nuchter was, is hij voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.