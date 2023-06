Dronken politieman veroorzaakt aanrijding, mishandelt slachtoffers en pleegt vernielingen op bureau

De agent van politie 1ste klasse K.P. werd zondag ter ontnuchtering geplaatst bij de politie, omdat hij in de nacht van zaterdag op zondag in beschonken toestand een aanrijding veroorzaakte aan de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname. Daarbij heeft hij drie inzittenden van de benadeelde partij mishandeld.

De politie van Livorno kreeg omstreeks 03.30u melding van een aanrijding op bovengenoemde weg. Ter plaatse aangekomen bleek dat de politieman veroorzaker was van de aanrijding. Hij kwam op de rijhelft van zijn tegenligger met als gevolg een frontale botsing. Beide voertuigen raakten aanzienlijk beschadigd.

Vernomen wordt dat de agent in kwestie onder invloed van alcohol bleek te zijn en drie inzittenden van het andere voertuig heeft mishandeld. Een van de slachtoffers, een 19-jarige dame, moest met de kolf van het dienstwapen van de agent een slag aan het hoofd incasseren. Als gevolg hiervan raakte ze bewusteloos. Zij werd met de ambulance vervoerd naar Spoedeisende Hulp.

Verder blijkt dat de politieman ook tegen zijn collega’s tekeer ging. De wetsdienaren waren genoodzaakt om de dronken politieman in de boeien te slaan en hem naar het politiebureau af te voeren. Vernomen wordt dat hij in de politiewacht tekeer bleef gaan en vernielingen heeft toegebracht aan een kast.

Bij onderzoek op de politieagent en zijn auto is het dienstwapen van betrokkene niet aangetroffen.

Na ontnuchtering wordt de gewelddadige politieman voorgeleid bij een hulpofficier. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over het lot van de politieman beslist.

UPDATE: de politieman is zondagavond in verzekering gesteld.