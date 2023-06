56-jarige man dood aangetroffen in badruimte

Een 56-jarige man in Suriname, die al enkele dagen niet meer gezien was, is zondagmiddag 11 juni dood aangetroffen in een badruimte aan de Okrodam te Saramacca.

Vernomen wordt dat de man in kwestie genaamd Dewanand B. voor het laatst op donderdag 8 juni was gezien. Hij woonde in een houten woning van een ondernemer, die tevens zijn werkgever is.

De werkgever merkte op dat Dewanand al dagen niet gezien was. Hij begaf zich daarom naar de woning en riep de arbeider, maar kreeg geen reactie.

Hij liep vervolgens naar het achtererf bij de badruimte en maakte de deur open. Tot zijn schrik zag hij zijn arbeider dood op de grond liggen. Het lichaam verkeerde in staat van ontbinding.

Vernomen wordt dat er geen tekenen van misdrijf op het lichaam zijn aangetroffen. Na afstemming mocht het lijk naar het mortuarium worden afgevoerd. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de doodsoorzaak is.