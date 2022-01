Stanley Menzo nieuwe bondscoach van Natio Suriname

Als alles gaat zoals gepland, wordt Stanley Menzo (58) de nieuwe bondscoach van het Surinaams elftal Natio. Dat verneemt de redactie van Waterkant.Net binnen voetbalkringen.

De in Suriname geboren oud-keeper was vier jaar geleden ook al de topkandidaat voor Natio. Omdat hij destijds een contract aangeboden kreeg in China, kwam Natio bij Dean Gorré uit.

Menzo kwam op 7-jarige leeftijd naar Nederland. Hij begon op 9-jarige leeftijd bij de Amsterdamse club TWD/Centrum als doelman. Al snel kwam hij toen bij het naburige AFC Ajax terecht, waar hij zijn carrière begon.

Hij speelde in zijn carrière meer dan 350 wedstrijden op het hoogste niveau, voornamelijk voor Ajax en kwam uit voor het Nederlands Elftal. In 2000 moest hij zijn professionele carrière afsluiten vanwege een blessure. Na het KNVB-examen te hebben volbracht in mei 2005, mocht Menzo zich ook officieel gediplomeerd Coach Betaald voetbal noemen en de baan officieel aanvaarden.

Details over het contract met de Surinaamse Voetbalbond (SVB) zijn nog niet bekend. Wel wordt vernomen dat het gaat om een periode van 2 jaar.