Menzo in Suriname aangekomen om te starten als coach Natio

Stanley Menzo is donderdag aangekomen in Suriname om aan zijn werkzaamheden als de nieuwe bondscoach van Natio, te beginnen. Dat heeft de 58-jarige trainer zelf bekend gemaakt.

“Het is een grote eer om Suriname te coachen… Het was altijd een droom. Ik heb tijdens mijn carrière geprobeerd te doen wat ik kon doen voor het Surinaamse voetbal en dus is het nu allemaal samengekomen”, aldus Menzo op Twitter.

De eerste wedstrijd onder leiding van Menzo zal op 28 januari plaatsvinden en wel tegen aartsrivaal Guyana. Op 1 februari is Barbados de tegenstander.