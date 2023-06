36-jarige Indiër dood aangetroffen in zwembad Marriott hotel Paramaribo

De man die woensdagmiddag levenloos in het zwembad van een hotel in Suriname werd aangetroffen is de 36-jarige Indiër Arun Kumar. Hij maakt deel uit van de Indiase delegatie die momenteel in Suriname is.

Kumar die logeerde in het Courtyard by Marriott hotel in Paramaribo, vertoefde woensdagmiddag in het zwembad van het hotel waar hij even later levenloos in het water werd aangetroffen. Een security guard haalde de man uit het water, waarna de Surinaamse politie werd ingeschakeld.

De overige instanties werden in stelling gebracht voor nader onderzoek ter plaatse. Er zijn geen tekenen van enig misdrijf op het lichaam aangetroffen. Een arts stelde officieel de dood ter plaatse vast, waarna zijn lichaam ter obductie in beslag is genomen.

Onderzoek van het lichaam zal moeten uitwijzen wat de exacte doodsoorzaak is geweest.