In een zwembad van een hotel in Paramaribo, is een man woensdagmiddag dood aangetroffen. Het slachtoffer werd levenloos ontdekt in het zwembad door een persoon, die daarna direct alarm sloeg.

De politie van Geyersvlijt werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek. Ook het Forensisch Opsporingsteam is ingeschakeld voor onderzoek.

Het is vooralsnog niet bekend hoe het slachtoffer is overleden. Vernomen wordt dat het gaat om een medewerker van een Ambassade in Suriname.