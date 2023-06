Buschauffeur reed door rood, beweert dat remmen het begaven

De politie van het bureau Nieuwe Haven heeft op donderdag 1 juni het rijbewijs van de buschauffeur O.R., na een zware aanrijding met een DAF-truck ingevorderd. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname in een persbericht.

Na een melding van een aanrijding tussen een lijnbus en een DAF-truck op de kruising van de Frederik Derbystraat en het Molenpad deden de wetsdienaren de locatie aan voor onderzoek.

De politie heeft geconstateerd dat de buschauffeur met zijn bus over de Frederik Derbystraat reed. Ondanks het verkeerslicht op voormelde de kruising op rood sprong, reed hij toch door met als gevolg de aanrijding met de truck. Naar zeggen van O.R. probeerde hij af te remmen, maar zijn remmen begaven het en kwam hierdoor in botsing met de DAF-truck die over het Molenpad reed.

De twee passagiers O.K. en S.T. die in de lijnbus zaten hebben letsels opgelopen en werden voor medische behandeling met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De buschauffeur die ook verwondingen heeft opgelopen wenste niet medisch te worden behandeld.

De bus is ter herkeuring door de politie in beslag genomen. De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Paramaribo, aldus de officiële berichtgeving van de Surinaamse politie.