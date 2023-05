VIDEO: Vanavond BORGOE meets PARBO in de Maassilo Rotterdam

In de Maassilo Rotterdam barst vanavond het altijd gezellige BORGOE meets PARBO indoor festival los. In drie area’s van de populaire Maassilo wordt het Surinaams gezellig met de beste bands, artiesten en dj’s van dit moment powered by Borgoe en Parbo uit Suriname.

Van 23.00u – 05.00u is er weer een mooie line-up geregeld voor de altijd gezellige Pinkster editie, die je absoluut niet mag missen. Te gast zijn Blaiz Fayah – Jonna Fraser – Tranga Rugie & The Music Lovers – Passion – Ash – Pal Mundo Soundsystem – Biggi – Latu – Jayh Martina – Faby Forster – Reggie – Charissa Jong – Fasta – Nayla – Senzy – R-rewind – Jeremiah. Hosted By Mc D-jay En Jones Suave!



Bekijk ook de aftermovie van de vorig keer hierboven. Kaarten zijn online te koop en vanaf 23.00u aan de deur. Dus regel je partycrew en haal je kaarten nu meteen hier via Eventbrite!

BORGOE meets PARBO Pinkster Editie

Zondag 28 mei 2023 (1ste Pinksterdag)

Maassilo Rotterdam

23.00u – 05.00u

Toegang vanaf 18 jaar (ID verplicht!)

Contact +31 6 45971543 (WhatsApp)

Info: www.borgoeparty.nl