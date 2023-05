Ook explosie bij Suri-Change kantoor in Rotterdam

Opnieuw heeft er een explosie plaatsgevonden bij een geldwisselkantoor van Suri-Change. Dit keer aan de West-Kruiskade in het centrum van Rotterdam. Daar is zondag om 4.45 uur een explosie geweest.

In maart werd bij dit kantoor al een inval gedaan op verdenking van witwassen. En in januari werd het filiaal van Suri-Change aan de Dordtselaan beschoten.

Eerder deze week waren er al vier explosies bij filialen van het bedrijf in Amsterdam. Deze zijn op last van burgemeester Halsema voor een half jaar gesloten.

Volgens het het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) zijn er miljoenen euro’s, onder andere verdiend in de cocaïnehandel, door de kassa’s van de geldkantoren van Suri-Change gegaan. Vandaar dat de politie in maart binnenviel bij het hoofdkantoor van Suri-Change, vlakbij het Centraal Station in Rotterdam.

De Rotterdamse politie gaat ervanuit dat er een verband is tussen de explosies bij de vestigingen van Suri Change in Amsterdam en Rotterdam en werkt samen met de Amsterdamse recherche om erachter te komen wie er achter de de explosies zitten meldt RTV Rijnmond.