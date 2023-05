70-jarige vrouw ligt dagen dood op bed: buren slaan alarm

Buurtbewoners van Leiding 7B in Suriname sloegen zondagmorgen alarm, omdat ze hun 70-jarige buurvrouw dagen niet hadden gezien. De politie van Leiding werd ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek.

Het ontzielde lichaam van van S.N. werd daarbij in staat van ontbinding aangetroffen op een bed in haar woning.

Vernomen wordt dat het slachtoffer een diabetespatiënt was. Ze woonde alleen in het huis (foto). Toen de buren merkten dat ze bijkans drie dagen niet was gezien namen ze poolshoogte. Er werd geklopt aan de deur, maar ze kregen geen reactie waarna de Surinaamse politie werd ingeschakeld.

Het lijk werd in staat van ontbinding aangetroffen. Er zijn verder geen tekenen van misdrijf op het lichaam aangetroffen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist of het lijk wordt afgestaan of voor obductie in beslag wordt genomen.