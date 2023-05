‘Alakondre’ signature cocktail exclusief aan boord van Surinam Airways

Wie binnenkort business class reist wordt verwelkomd met ‘Alakondre’, de exclusieve signature cocktail van Surinam Airways. Dat meldt het bedrijf uit Suriname.

“Met de introductie van deze primeur in onze service, zetten wij in op een bijzondere reisbeleving aan boord van Surinam Airways als onderdeel van de her-definiering van ons business class concept. In ons streven om zowel Suriname als het Surinaams ondernemerschap verder uit te dragen, zijn wij hiervoor een samenwerking aangegaan met Jermain Elsenhout, een kenner in zijn vak en de persoon die het receptuur en tevens de naam “Alakondre” heeft bedacht”, aldus de SLM.

De naam “Alakondre” is ontstaan met de achterliggende gedachte dat Surinam Airways reizigers van verschillende landen en culturen bijeenbrengt. Met deze bijzondere samenwerking steunen wij ook jonge Surinaamse ondernemers.

Jermain Elsenhout, meer bekend als Djoma bij vrienden en kennissen en bij het breder publiek als Cocktail baas, heeft 17 (zeventien) jaren ervaring met cocktail Bartending en heeft in 2013 de kampioenstitel “Taste of the Amazone” cocktail competitie weten binnen te halen.

De Cocktail baas verteld het volgende over het ontstaan van zijn onderneming:

“Cocktail baas” is ontstaan in 2020 aan het begin van de pandemie. Het was namelijk zo, dat mensen niet naar bars of terrasjes mochten gaan. Dus ben ik op het idee gekomen om de bar naar hun te brengen door cocktails in flessen te maken. De naam “Cocktail Baas” is all in the name. Ik ben gewoon de baas in mijn vak!”

