Monteur sloopt auto van klant die ter reparatie was aangeboden

Een monteur is vrijdag door de Surinaamse politie in verzekering gesteld, omdat hij een voertuig dat ter reparatie bij hem was aangeboden, heeft gesloopt, zonder medeweten van de eigenaar.

Volgens de aangever had hij zijn auto in november vorig jaar bij de monteur gelaten ter reparatie. De monteur vroeg 12.000 SRD als voorschot en draalde nadien met de werkzaamheden.

Tot verbazing van de aangever zag hij zijn voertuig gedeeltelijk gesloopt aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname.

De eigenaar stapte meteen naar de politie van Livorno en deed aangifte tegen monteur genaamd Dew. Hij is wegens verduistering in verzekering gesteld.