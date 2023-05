Ruitenwisserdief na twaalf dagen opgepakt

De 26-jarige Urgllen P., is zaterdag na intensief speurwerk door leden van Criminelen Inlichtingen Unit (CIU) bijgestaan door leden van Regio Bijstand Team Paramaribo aangehouden in het ressort van politie Flora in Suriname.

Deze man wordt ervan verdacht op 10 mei van dit jaar ruitenwisser van een voertuig te hebben weggerukt. De strafbare handelingen van deze verdachten zijn vastgelegd op camera beelden. Op basis van die beelden is hij opgespoord en aangehouden.

Na goed speurwerk werd hij zaterdag door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.