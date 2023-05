Robert Peneux: “Levens betaalde 12.000 euro per maand aan consultants”

Ex-Onderwijsminister Marie Levens zou consultants 12.000 euro per maand hebben betaald om het doorstromingssysteem op de basisscholen te implementeren.

“Deze consultants worden nog steeds betaald en hebben niks van ons onderwijs teweeg gebracht. Dus minister Henry Ori zou een heel onderzoek moeten starten hoe deze hoge bedragen zijn betaald aan consultants die zelf in Curaçao en Aruba wonen”, zei Robert Peneux, ex-minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) uit de regeerperiode Bouterse-Adhin, in een radio-interview.

Peneux stelt bij het aantreden van Levens heel hoge verwachtingen van haar te hebben gehad. Uiteindelijk bleek zij niet aan haar verwachtingen te hebben kunnen voldoen en is de toekomst van alle kinderen volgens hem vernietigd. Nu blijkt dat alle directieleden op het ministerie zich willen verschonen en alle schuld op Levens willen plaatsen.

“De nieuwe minister is nu aangetreden en al die NPS-directeuren daar maken nu witte voetjes om nu aan minister Ori te komen zeggen: ja, ik heb mevrouw Levens gezegd om niet zo te gaan. Dat noem ik gewoon judassen. Lafaards! Ordinaire billenlikkers!”, aldus Peneux.

Eerder heeft oud-docent en BvL en ALS-voorzitter Wilgo Valies aangegeven dat hij zich had teruggetrokken als beleidsadviseur van Levens, omdat hij niet eens was met de visie van de minister met betrekking tot het nieuwe structuur. Volgens Peneux is Valies ook een lafaard.

“Deze mensen neem ik niet serieus. Want toen ik de minister was van Onderwijs, was het meneer Valies die eeuwig schreeuwde dat de kwaliteit van ons onderwijs ten onder gaat. Om nu een jaar lang geld te krijgen en nadien je contract niet verlengd te krijgen en nu te schreeuwen dat je je mond hebt geopend. Meneer Valies, u moet u diep schamen!”, aldus Peneux.

Peneux stelt ook verbaasd te zijn dat per 15 mei op het ministerie wederom ‘een grote dief is aangetreden bij Algemene Zaken’. Deze persoon zou hij negen jaren terug samen met de toenmalige minister Ashwin Adhin hebben ontslagen.

“Deze vrouw had het hele ministerie bestolen door gelden van het ministerie te gebruiken om haar eigen huis te meubileren, haar hele familie te accommoderen met diensttelefoons en gelden weg te nemen van het ministerie. Deze boef heeft wederom een intrede gedaan op het ministerie nu. Ik vraag me af of minister Ori wel weet wat voor dief er is aangetreden bij Algemene Zaken. Overall zijn veel zaken zeer bedroevend op het Minowc. Minister Ori zal echt met de botte bijl moeten hakken daar binnen het ministerie om gewoon die troep op te schonen”, aldus de oud-minister.