Gebruikers WhatsApp kunnen berichten 15 minuten na verzenden bewerken

WhatsApp heeft eindelijk een van de meest verwachte functies van vandaag aangekondigd: het bewerken van berichten.

Mark Zuckerberg zegt in een Facebook-bericht dat gebruikers een bericht nu binnen 15 minuten na verzenden kunnen wijzigen. Als u dit wilt, kunt u een bericht ingedrukt houden en op de optie ‘Bewerken’ tikken om het bericht te wijzigen. De bewerkte berichten hebben een “bewerkte” tag naast het tijdstempel om de wijziging te markeren. De app houdt echter geen correctiegeschiedenis bij. Andere gebruikers kunnen de vorige versies van bewerkte berichten niet zien.

“We zijn verheugd dat je nu meer controle hebt over je chats, zoals het corrigeren van spelfouten of het toevoegen van meer context aan een bericht. Hiervoor moet je binnen 15 minuten na het verzenden van het bericht dat bericht een tijdje ingedrukt houden en vervolgens de optie ‘Bewerken’ in het menu selecteren”, meldt het bedrijf in een blogpost.

Tot nu toe moesten gebruikers een bericht helemaal verwijderen of een correctie in een apart bericht sturen. Vorig jaar verhoogde de chat-app de tijdslimiet voor het verwijderen van een bericht van twee dagen (48 uur) naar 60 uur.

Meta laat weten dat de functie al wordt uitgerold naar gebruikers en binnen een paar weken voor iedereen beschikbaar zal zijn.