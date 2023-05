Automobilist ‘duikt’ in trens na uitwijken voor afslaande auto

De bestuurder van deze auto is vanmiddag met zijn voertuig in een trens ‘gedoken’, nadat hij moest uitwijken voor een andere automobilist. Dit gebeurde aan de Welgedacht C-weg in Suriname.

Vernomen wordt dat een automobilist die over bovengenoemde weg reed, bij een inrit wilde afslaan. De bestuurder achter reed met hoge snelheid en kon niet tijdig afremmen.

Om een zware aanrijding te voorkomen besloot hij uit te wijken. Bij die gelegenheid raakte hij van de weg en eindigde met het voertuig in de trens (foto).

Omstanders boden de bestuurder direct hulp. Niemand raakte gewond.