Buitenlandse vrouwen gedwongen tot prostitutie; RBTP houdt Nederlander en Cubaanse aan

De politie in Suriname heeft zaterdagavond twee buitenlanders die van mensenhandel worden verdacht, in verzekering gesteld. Het gaat om een 40-jarige Nederlandse man en 37-jarige Cubaanse vrouw, die door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo werden aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht werden naar het politiebureau.

Aanleiding hiervoor was dat drie buitenlandse vrouwen aangifte bij de Surinaamse politie hadden gedaan, waaruit naar voren kwam dat de vrouwen uit het buitenland naar Suriname werden gebracht, met de bedoeling dat ze als dansers zouden optreden in nachtclubs. Uiteindelijk moesten de vrouwen tegen de gemaakte afspraken in, seks tegen betaling hebben met klanten. Het ontvangen geld moesten zij vervolgens afstaan aan de verdachten.

De drie vrouwen werden teruggestuurd naar hun land van herkomst, in samenwerking met de ambassade van hun land.

De politie kreeg verder informatie binnen dat er vrouwen uit het buitenland op een adres aan de Rubenstraat werden gebracht en dat zij als prostituees werden ingezet. Die informatie werd door politie in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) uitgewerkt, waarbij de verdachten in beeld werden gebracht.

Nadat de twee verdachten zaterdagavond werden aangehouden, heeft een gemengd team van de politie bestaande uit RBTP en Trafficking In Persons (TIP) een inval op bovengenoemd adres gepleegd. Daarbij zijn nog drie vrouwen aangetroffen en overgebracht naar het politiebureau.

De vrouwen zijn inmiddels ondergebracht op een veilige plaats in belang van het onderzoek. Onderzoek moet uitwijzen of ze ook slachtoffer zijn van mensenhandel.

De twee verdachten zijn na te zijn voorgeleid en in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De afdeling TIP heeft de zaak in verder onderzoek.